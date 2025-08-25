Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Con una nutrida concurrencia de pilotos, se corrió en el trazado de “Las Bombas” en Puerto San Julián el pasado fin de semana las programadas carreras de Enduro y de Motocross que organizara el Auto Moto Club local, con muchos pilotos de toda la región que acudieron para estar presentes en la fiesta motor.

Con un buen clima y con el piso húmedo de días anteriores, el trazado fue ideal para establecer marcas y mantener un ritmo notable tanto el sábado con las motos de Enduro como el domingo con el motocross, por lo que se vivió un buen espectáculo motoquero con presencia de gran parte de la Patagonia.

La victoria del día sábado en la prueba de Enduro con 53 participantes fue para el local Matías Lagarrigue quien se alejó al momento de la salida desde el partidor y fue inalcanzable para todos en la categoría mayor, por lo que se llevó una merecida victoria, seguido por Juan Manuel Granja Alvarez de Las Heras y en tercer lugar Franco Villada de Comodoro Rivadavia.

En Intermedia la victoria fue para Gustavo Sebastián Acosta seguido de Martín Kaschesky y de Jeremías Suarez, mientras que en la categoría veteranos + 50 venció Fabián Rosalín seguido de José Luis Garriga y de Gonzalo Moreno, mientras que en la Promocional el ganador fue Walter Betig seguido de Agustín Leguizamón y de Martín Kennard.

Finalmente en principiantes la victoria fue para Benjamín Veron seguido de Alicia Lewis en las categorías sabatinas, mientras que el domingo se corrieron las mangas de Motocross, donde en ambas llegó en primer lugar Jhon Fraser seguido de Eduardo Carrasco y del comodorense Franco Villata.

La competencia fue observada por un interesante marco de asistentes que lograron quedarse en algunos lugares especiales del campo para poder apreciar las maniobras de los concurrentes, en un día relativamente apasible y con buen clima, por lo que los organizadores quedaron mas que conformes con lo vivido el fin de semana.