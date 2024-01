Messi parte rumbo a Arabia Saudita para continuar de pretemporada con Inter Miami

El astro argentino Lionel Messi tomó esta madrugada un vuelo con destino al Aeropuerto Internacional Rey Khalid en Riyadh, Arabia Saudita, para continuar de pretemporada con el plantel de Inter Miami con vistas al inicio de la competencia oficial en febrero.

La delegación de "Las Garzas", al comando del director técnico argentino Gerardo "Tata" Martino, también se compone con sus ex compañeros del Barcelona: el defensor Jordi Alba, el mediocampista Sergio Busquets y el delantero Luis Suárez.

Inter Miami jugará en Arabia Saudita un amistoso ante el Al Hilal de Neymar -ausente por lesión-, el próximo lunes y otro con el Al-Nasrr de Cristiano Ronaldo, programado para el jueves 1 de febrero.

La presencia del luso en ese juego está en duda por una lesión que obligó al club asiático a posponer dos compromisos de preparación en China, que estaba agendados entre ayer y este domingo.

Si se recupera a tiempo, el astro argentino y el portugués reeditarán los viejos cruces en el clásico del fútbol español, uno como futbolista de Barcelona y el otro con la camiseta de Real Madrid, en lo que probablemente sea el último choque entre ambos por la Riyadh Season Cup en el Kingdom Arena.

Messi y Cristiano Ronaldo (38 años) tienen un historial de 35 ocasiones enfrentamientos a lo largo de sus carreras, con un balance favorable para el argentino, que ganó 16 veces, perdió 10 y empató 9.

Finalizada la estadía en Arabia, Inter Miami volará a Hong Kong para jugar el 4 de febrero contra un equipo integrado por las estrellas de la liga local y tres días después viajará a Japón, donde apuntó un amistoso con Vissel Kobe, que tendrá como invitado al español Andrés Iniesta, amigo y ex compañero de Leo en Barcelona.

Inter Miami regresó al trabajo el pasado 13 de enero y ya disputó dos amistosos en los que no pudo ganar. El primero fue empate sin goles ante el seleccionado de El Salvador en San Salvador y el segundo, derrota con Dallas FC en el estadio Cotton Bowl de esa ciudad texana.

Messi, de 36 años, que no jugaba desde el 21 de noviembre del año pasado, sumó un tiempo en El Salvador y luego 65 minutos en el segundo amistoso.

El grupo de futbolistas que Inter Miami tendrá en disponibles en Arabia Saudita es el siguiente: Drake Callender, CJ Dos Santos, Cole Jensen (arqueros); Jordi Alba, Noah Allen, Tomás Avilés, Israel Boatwright, Nicolás Freire, Tyler Hall, Sergii Kryvtsov, Christopher McVey, Ryan Sailor y DeAndre Yedlin (defensores).

Yannick Bright, Sergio Busquets, Gregore, Julian Gressel, Robbie Robinson, David Ruiz, Lawson Sunderland, Robert Taylor (mediocampistas); Shanyder Borgelin, Leonardo Campana, Lionel Messi y Luis Suárez (delanteros).

La pretemporada de Inter Miami terminará en casa, el 15 de febrero, cuando enfrente a Newell's Old Boys de Rosario en el DRV PNK Stadium, en un partido sin dudas especial para Messi y Martino.

El 10 de la selección argentina nunca jugó contra el club de sus amores, mientras que el "Tata" lo enfrentó como DT de Colón de Santa Fe en 2005.

Finalmente, el 21 de febrero comenzará la temporada oficial con el inicio de la MLS y "Las Garzas" tendrán a cargo el juego inaugural ante Real Salt Lake, de local. (Télam)