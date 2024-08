Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Los Juegos Olímpicos de París 2024 regalaron varios momentos inolvidables, y uno de ellos fue la electrizante presentación de la gimnasta ucraniana Taisiia Onofriichuk. Con tan solo 16 años, esta joven promesa del deporte mundial cautivó al público y a los jueces con una rutina al ritmo de “Thriller“, el icónico tema de Michael Jackson.

Un homenaje al Rey del Pop

Taisiia Onofriichuk eligió una de las canciones más populares de la historia de la música para su presentación en la prueba con aro. Y no solo eso, sino que también incorporó algunos de los pasos de baile más emblemáticos del videoclip original, demostrando una gran habilidad y creatividad.

La reacción del público no se hizo esperar. Los aplausos y los gritos de emoción inundaron La Chapelle Arena mientras la joven gimnasta ejecutaba su rutina con una energía contagiosa. Su desempeño le valió una calificación de 34.250 puntos, clasificándola para la final individual del All Around.

Viralización en redes sociales

El video de la rutina de Taisiia Onofriichuk se volvió viral en las redes sociales, generando miles de comentarios positivos y compartidos. Los usuarios destacaron la originalidad de su elección musical, la dificultad de su rutina y la pasión con la que la interpretó. Muchos fanáticos de Michael Jackson expresaron su emoción al ver cómo su ídolo seguía inspirando a nuevas generaciones.

Una promesa de la gimnasia rítmica

Así, Taisiia Onofriichuk se convirtió en una de las grandes protagonistas de los Juegos Olímpicos de París 2024. Su talento, carisma y pasión por el deporte la posicionan como una de las promesas más brillantes de la gimnasia rítmica a nivel mundial.

Quiénes son las clasificadas para la final de gimnasia individual femenina en los Juegos Olímpicos

Las diez gimnastas clasificadas para la final individual femenina del viernes 9 de agosto, además de Onofriichuk, fueron las siguientes: Sofía Raffeli (Italia), Darja Varfolomeev (Alemania), Broyana Kaleyn (Bulgaria), Margarita Kolosov (Alemania), Ekaterina Vedeneeva (Eslovenia), Daria Atamanov (Israel), Bárbara Domingos (Brasil), Milena Baldasarri (Italia) y Zilu Wang (China).