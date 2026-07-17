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La joven nadadora del Hispano Americano Milagros Alonso integrando la selección argentina, obtuvo varios premios en los Juegos parasuramericanos Valledupar 2026 que tuvieron lugar en los últimos días.

la nadadora celeste resultó campeona en 400 libres, subcampeona en 200 metros combinados y medalla de bronce en 100 metros libre, sumado a un cuarto lugar en 100 metros pecho, 100 espalda, 200 libre y 100 metros mariposa, por lo que acumuló un montón de medallas para su peculio, demostrando un estado deportivo realmente notable.

Sin lugar a dudas que la jovencita nadadora de Hispano Americano deja muy alto el nombre de la institución y del trabajo que se viene realizando a través de tantos años de preparación para integrar la selección nacional y representar tan bien no solo a La Argentina sino también a la Patagonia y por supuesto al Hispano Americano.