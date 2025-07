Murió Hulk Hogan, ícono que convirtió la lucha libre en un espectáculo global Aunque hace apenas unos días su esposa había negado que estuviera en mal estado de salud, este jueves se confirmó la partida de una leyenda del entretenimiento que marcó a generaciones. Desde los cuadriláteros hasta el cine con su recordada aparición en Rocky III.

Terry Gene Bollea, mejor conocido como Hulk Hogan, falleció este jueves a los 71 años en su residencia de Clearwater, Florida, tras un paro cardíaco, según reportó TMZ Sports. La noticia conmociona al mundo del entretenimiento y la lucha libre profesional, donde Hogan se consolidó como uno de los personajes más icónicos de todos los tiempos.

Durante la mañana, unidades médicas y policiales acudieron a su hogar tras una llamada de emergencia.

El ícono de la WWE fue trasladado en camilla al hospital, mientras varias patrullas y ambulancias se encontraban apostadas en el lugar.

En las últimas semanas, la salud de Hogan había sido objeto de rumores y especulaciones. Apenas hace un mes, circuló información sobre un supuesto estado crítico relacionado con una operación de cuello realizada en mayo, pero fuentes cercanas negaron entonces que se encontrara en peligro inminente. Su esposa, Sky Hogan, desmintió públicamente las versiones acerca de que el exluchador se encontrara en coma y subrayó que su esposo se recuperaba de múltiples cirugías con un ‘corazón fuerte’.

Sky, esposa de Hulk Hogan, desmintió hace unas semanas que la vida de su esposo estuviera en riesgo (Créditos: Instagram/Sky Hogan)

Un legado que trascendió generaciones

Con una carrera que abarcó más de cuatro décadas, Hulk Hogan fue más que un luchador: fue un fenómeno cultural. Su carisma, físico imponente y talento escénico redefinieron la lucha libre como un espectáculo familiar y masivo, llevando a la WWE a un nivel de popularidad sin precedentes en los años 80 y 90.

En 1996, Hogan sorprendió al reinventarse con el personaje de “Hollywood” Hulk Hogan dentro del grupo NWO (New World Order), marcando un antes y un después en la industria. Su influencia fue tal que, en 2005, ingresó al Salón de la Fama de la WWE, y volvió a ser incluido en 2020 como parte del legendario equipo NWO, tras una breve exclusión por controversias mediáticas.

Más allá del ring

El impacto de Hogan no se limitó al cuadrilátero. Su debut en el cine ocurrió en 1982 con Rocky III, junto a Sylvester Stallone. Luego protagonizó películas como No Holds Barred y Suburban Commando, además de ganarse una audiencia televisiva con el reality show Hogan Knows Best, en el que mostraba su faceta familiar.

En mayo de 2025, lanzó Real American Freestyle, una liga amateur de lucha cuyo primer evento estaba previsto para el 30 de agosto por Fox Nation. Su última aparición pública de gran perfil fue en la Convención Nacional Republicana de 2024, donde fue ovacionado por miles de asistentes.

Hogan, quien admitió haber pasado por decenas de cirugías a lo largo de su vida, deja una huella indeleble en la cultura popular. Su figura musculosa, su voz ronca y su clásico “Whatcha gonna do when Hulkamania runs wild on you?” quedarán grabados en la memoria colectiva de millones de fanáticos alrededor del mundo.