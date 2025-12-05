Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Participantes de diversas localidades como El Calafate, Río Grande, Puerto Deseado, Caleta Olivia, Puerto Santa Cruz, Piedra Buena y San Julián pudieron disfrutar la hermosa Bahía.

La travesía consistió en cruzar a nado desde el Club Náutico hasta el frente de la bahía y regresar, cubriendo una distancia aproximada de 2.500 metros. Mientras algunos nadadores optaron por el uso de traje de neopreno, otros prefirieron enfrentar el desafío sin él.

El evento, que reunió a familias y seguidores, fue calificado por los participantes como “una experiencia inolvidable”. Todos coincidieron en que lograron alcanzar sus metas, ya sea mejorar tiempos, superar miedos o simplemente disfrutar del entorno natural.

Vista aérea del emocionante cruce.

La Asociación Nadadores de la Bahía agradeció “el apoyo del club Náutico el Delfin por estar siempre en nuestras travesías acompañando, Prefectura naval, los kayak que nos guiaron. Todas las familias que nos acompañan día a día en esta aventura, la gente que estuvo recibiendo con su calor en la llegada. A todos los que nos sacaron fotos para que nos quede el recuerdo. Y en especial a todo el equipo de Nadadores de la Bahía que sigue creciendo y todos pudimos sumar nuestro granito de arena”.