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Nazareno Infante volvió a dejar en lo más alto a Río Gallegos y Santa Cruz tras conseguir cuatro medallas de oro en los Juegos Nacionales Evita de Deporte Adaptado. El joven de 17 años se destacó en las pruebas de 100 y 200 metros, salto en largo y lanzamiento de bala, consolidando una sobresaliente actuación a nivel nacional.

Integrante de la Escuela Municipal de Atletismo “Indio Nicolai”, Nazareno entrena bajo la conducción de Silvina Focci, quien destacó su responsabilidad, compromiso y perseverancia, además del importante acompañamiento de su familia en cada etapa de su crecimiento deportivo.

El atleta también participa en competencias de atletismo convencional y practica otras disciplinas, como vóley, tenis de mesa y fútbol, demostrando su entusiasmo por el deporte y la integración.

Silvina Foschi, entrenadora de Nazareno Infante. FOTOS: VANINA JANCICH/ LA OPINIÓN AUSTRAL

De cara al futuro, Nazareno tiene nuevos objetivos: sueña con llegar a una competencia sudamericana y buscará prepararse para tener la posibilidad de integrar la selección santacruceña en los próximos Juegos de la Araucanía.

Con cuatro nuevas medallas en su trayectoria, el joven deportista se convierte en un orgullo para Río Gallegos y en un ejemplo de esfuerzo, superación e inclusión a través del deporte.