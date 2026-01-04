Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Con autoridad y una actuación que combinó solidez y eficacia, Jorge Newbery de Comodoro Rivadavia dio un paso determinante en los cuartos de final de la Zona Patagónica del Torneo Regional Amateur. En La Madriguera, y ante un marco de público que empujó de principio a fin, el conjunto comodorense venció por 3 a 0 a Deportivo Villalonga y construyó una ventaja clave de cara al partido de vuelta.

El encuentro, disputado este domingo por la tarde, tuvo todos los condimentos de una instancia decisiva. Desde el pitazo inicial, el “Lobo” entendió que la serie se empezaba a definir en casa y asumió el protagonismo con personalidad. Según consignó el portal de noticias Pasta de Campeón, Newbery salió decidido a imponer condiciones desde el arranque, consciente de que marcar diferencias en La Madriguera era una obligación estratégica en una llave de 180 minutos.

La superioridad del equipo dirigido por Hugo Barrientos se reflejó rápidamente en el marcador. Franco Domínguez abrió la cuenta y desató el primer estallido en las tribunas, confirmando el buen arranque del local. Con el control del juego y el respaldo de su gente, Newbery no levantó el pie del acelerador y encontró en Ariel Rubio el segundo gol de la tarde, un tanto que aportó tranquilidad y reforzó la confianza colectiva.

Ya con el partido bajo control, el “Lobo” terminó de redondear una actuación convincente cuando Alex Sosa selló el 3 a 0 definitivo. El tercer gol no solo amplió la diferencia, sino que también funcionó como un mensaje claro de cara a la revancha: este Newbery está decidido a ir por todo.

Desde lo táctico, el conjunto comodorense mostró un funcionamiento ordenado y eficaz. La solidez defensiva fue uno de los pilares del triunfo, neutralizando los intentos de un Deportivo Villalonga que nunca logró asentarse ni encontrar los caminos para inquietar con claridad. En el mediocampo, el equilibrio y la intensidad permitieron recuperar rápido la pelota y jugar en campo rival, mientras que en ataque la precisión en los momentos clave terminó de marcar la diferencia.

El arbitraje estuvo a cargo de Ulises Gerónimo, de la Liga de Neuquén, acompañado por Martín Molina y Nelson Garrido como asistentes, con Lautaro Fonseca como cuarto árbitro. En líneas generales, el desarrollo del partido transcurrió sin sobresaltos y con un control acorde a la importancia del cruce.

Este presente no es casualidad. Newbery llega a esta instancia tras dejar en el camino a la Comisión de Actividades Infantiles, luego de adjudicarse un grupo exigente que compartió con el propio conjunto azzurro, Camioneros de Caleta Olivia y Empleados de Comercio de Trelew. Ese recorrido fue consolidando una identidad y una evolución futbolística que hoy se refleja en resultados y rendimiento.

Con la serie a su favor, el “Lobo” viajará a Buenos Aires con una ventaja importante, aunque sin margen para la relajación. El Torneo Regional Amateur no perdona distracciones y el partido de vuelta exigirá la misma concentración y compromiso. La llave sigue abierta, pero Jorge Newbery mostró que está decidido a pelear hasta el final por el ascenso.