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La pasión por la Selección Argentina no entiende de temperaturas. Con apenas 2 grados y una sensación térmica de -4°, cientos de vecinos desafiaron el intenso frío patagónico para salir a las calles y celebrar un nuevo triunfo de la Albiceleste en el Mundial.

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El Gorosito otra vez se tiñó de celeste y blanco. FOTOS: SOLANGE ALARCÓN/LA OPINION AUSTRAL

Como ya se convirtió en una tradición, cada localidad tuvo su punto de encuentro, ese lugar donde la emoción colectiva se transforma en abrazos, canciones y banderas celestes y blancas flameando en la noche.

En Río Gallegos, el histórico cruce de las avenidas Néstor Kirchner y San Martín volvió a ser el escenario principal de los festejos. Familias enteras, grupos de amigos y automovilistas confluyeron allí para compartir una celebración que se extendió entre bocinazos, bombos y el ya clásico “Muchachos”.

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En Las Heras no faltó el cotillón y la música. FOTOS: JORGE BILBAO/LA OPINION AUSTRAL

En Caleta Olivia, la cita fue, una vez más, en el emblemático Monumento al Gorosito, en pleno centro de la ciudad. El tradicional espacio reunió a cientos de hinchas que coparon el lugar con camisetas argentinas, bengalas y una alegría que hizo olvidar, por un rato, las bajas temperaturas.

Los autos se sintieron sentir en el centro de Las Heras. FOTOS: JORGE BILBAO/LA OPINION AUSTRAL

Mientras tanto, en Las Heras, el punto elegido fue la intersección de avenida Perito Moreno y Sarmiento, donde vecinos de todas las edades protagonizaron una nueva caravana para celebrar otra noche inolvidable de la Selección.

Los niños volvieron a festejar un triunfo de la “Scaloneta” en Río Gallegos. FOTOS LEANDRO FRANCO/LA OPINION AUSTRAL

Porque hay cosas que el frío no puede congelar. La ilusión, el orgullo y el sentimiento por la camiseta argentina volvieron a reunir a miles de santacruceños, confirmando que cada victoria de la Scaloneta encuentra a la provincia unida detrás de un mismo sueño y con un mismo ritual: salir a la calle para festejar.

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