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La pasión por la Selección Argentina no entiende de temperaturas. Con apenas 2 grados y una sensación térmica de -4°, cientos de vecinos desafiaron el intenso frío patagónico para salir a las calles y celebrar un nuevo triunfo de la Albiceleste en el Mundial.

Como ya se convirtió en una tradición, cada localidad tuvo su punto de encuentro, ese lugar donde la emoción colectiva se transforma en abrazos, canciones y banderas celestes y blancas flameando en la noche.

En Río Gallegos, el histórico cruce de las avenidas Néstor Kirchner y San Martín volvió a ser el escenario principal de los festejos. Familias enteras, grupos de amigos y automovilistas confluyeron allí para compartir una celebración que se extendió entre bocinazos, bombos y el ya clásico “Muchachos”.

En Caleta Olivia, la cita fue, una vez más, en el emblemático Monumento al Gorosito, en pleno centro de la ciudad. El tradicional espacio reunió a cientos de hinchas que coparon el lugar con camisetas argentinas, bengalas y una alegría que hizo olvidar, por un rato, las bajas temperaturas.

Los autos se sintieron sentir en el centro de Las Heras. FOTOS: JORGE BILBAO/LA OPINION AUSTRAL

Mientras tanto, en Las Heras, el punto elegido fue la intersección de avenida Perito Moreno y Sarmiento, donde vecinos de todas las edades protagonizaron una nueva caravana para celebrar otra noche inolvidable de la Selección.

Los niños volvieron a festejar un triunfo de la “Scaloneta” en Río Gallegos. FOTOS LEANDRO FRANCO/LA OPINION AUSTRAL

Porque hay cosas que el frío no puede congelar. La ilusión, el orgullo y el sentimiento por la camiseta argentina volvieron a reunir a miles de santacruceños, confirmando que cada victoria de la Scaloneta encuentra a la provincia unida detrás de un mismo sueño y con un mismo ritual: salir a la calle para festejar.

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