Ni el frío pudo con la pasión: cientos de santacruceños celebraron otra alegría de la “Scaloneta”
Con apenas 2 grados de temperatura y una sensación térmica de -4°, los históricos puntos de encuentro volvieron a teñirse de celeste y blanco. Banderas, cánticos y caravanas acompañaron un nuevo festejo de la Selección Argentina en distintas ciudades de Santa Cruz.
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La pasión por la Selección Argentina no entiende de temperaturas. Con apenas 2 grados y una sensación térmica de -4°, cientos de vecinos desafiaron el intenso frío patagónico para salir a las calles y celebrar un nuevo triunfo de la Albiceleste en el Mundial.
Como ya se convirtió en una tradición, cada localidad tuvo su punto de encuentro, ese lugar donde la emoción colectiva se transforma en abrazos, canciones y banderas celestes y blancas flameando en la noche.
En Río Gallegos, el histórico cruce de las avenidas Néstor Kirchner y San Martín volvió a ser el escenario principal de los festejos. Familias enteras, grupos de amigos y automovilistas confluyeron allí para compartir una celebración que se extendió entre bocinazos, bombos y el ya clásico “Muchachos”.
En Caleta Olivia, la cita fue, una vez más, en el emblemático Monumento al Gorosito, en pleno centro de la ciudad. El tradicional espacio reunió a cientos de hinchas que coparon el lugar con camisetas argentinas, bengalas y una alegría que hizo olvidar, por un rato, las bajas temperaturas.
Mientras tanto, en Las Heras, el punto elegido fue la intersección de avenida Perito Moreno y Sarmiento, donde vecinos de todas las edades protagonizaron una nueva caravana para celebrar otra noche inolvidable de la Selección.
Porque hay cosas que el frío no puede congelar. La ilusión, el orgullo y el sentimiento por la camiseta argentina volvieron a reunir a miles de santacruceños, confirmando que cada victoria de la Scaloneta encuentra a la provincia unida detrás de un mismo sueño y con un mismo ritual: salir a la calle para festejar.