Como sucede cada semana, las novedades en la liga de fútbol sur son permanentes y en este caso con mas pases, cambios e incorporaciones por lo que continua el movimiento en el fútbol local, con algunas novedades dado que el torneo oficial estaba previsto que comenzara los días 7 y 8 de marzo pero debido a los problemas de AFA y la suspensión, esta misma afecta también a las ligas del interior, motivo por el cual se espera una resolución al respecto.

Esto significa que hasta que no se levante el paro impuesto por la AFA, el fútbol no tendrá inicio en Río Gallegos ni tampoco en el interior del país, pero se esperan novedades a corto plazo, mientras se producen los acomodamiento a los que hacemos referencia.

Con relación a estos cambios, Jeremías Gallardo que jugara el Torneo Regional Amateur para el Boxing Club, con paso por Unión Petroleros privados (UPP) y por Hispano Americano, se incorpora al Club Bancruz como nuevo refuerzo para el equipo que ahora dirige Pachín Padín, al igual que Alejandro Ortiz, otra nueva figura para los bancarios.

José Huaiquil jugador de Unión Petroleros Privados (UPP) jugará ahora para Hispano Americano y Kevin Gallardo, un chaqueño que realizó las inferiores en Independiente de Avellaneda desde la novena a la reserva (2017 a 2025), se incorpora a las filas del Atlético Boxing Club por lo que es nueva figura de los Albiverdes.

Finalmente se pudo constatar que el juvenil Thiago Chacón que se iniciara como arquero en Unión Santacruceña y que pasara por las filas del Atlético Boxing Club antes de su paso por Universidad de Chile en inferiores, se incorpora ahora a Sarmiento de Junín en lo mas alto del fútbol nacional , por lo que hay novedades de todo tipo en el corto plazo.