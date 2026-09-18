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La Escuela de Patín One Skate del Atlético Boxing Club será protagonista este fin de semana de una nueva jornada del calendario provincial. El equipo de Río Gallegos participará de la tercera fecha del Torneo Provincial de Patín Artístico, que se desarrollará en la ciudad de Pico Truncado.

La delegación del Boxing Club estará encabezada por la profesora Nazarena Sandoval y contará con un total de 27 patinadores, quienes afrontarán una nueva experiencia competitiva representando a la institución.

La competencia reunirá a representantes de diferentes escuelas de Santa Cruz, en una jornada que volverá a poner en escena el crecimiento del patín artístico en la provincia y permitirá a las deportistas continuar sumando experiencia dentro del circuito.

Entre las instituciones participantes se encuentran Estrellas Azules de Puerto Santa Cruz, Antares de Pico Truncado, Escuela Municipal de Patinaje de Caleta Olivia, Patinaggio del Sud, la escuela de Gobernador Gregores, Patín Artístico Keoken, Fénix RG y la Escuela Municipal de Patín de Piedra Buena, entre otras.

Para las integrantes de One Skate, la competencia será una nueva oportunidad para poner en práctica el trabajo realizado durante los entrenamientos y continuar desarrollándose en una disciplina que combina técnica, coordinación, expresión y preparación física.

Desde la institución destacaron el compromiso y la dedicación de las representantes del Boxing Club, que afrontarán el desafío provincial con el objetivo de seguir creciendo y acumulando nuevas experiencias deportivas.

Con 27 patinadores en pista, One Skate buscará dejar nuevamente su sello en el Torneo Provincial de Patín Artístico, llevando los colores del Atlético Boxing Club a Pico Truncado y continuando con su participación en el calendario santacruceño.