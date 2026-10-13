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Opción Joven continúa escribiendo páginas importantes en la historia del deporte santacruceño. Luego de alcanzar la consagración nacional en el Torneo Federal Amateur de Futsal 2026, el equipo de Río Gallegos comienza a enfocarse en uno de los desafíos más trascendentes de su trayectoria: competir frente a los principales representantes del futsal argentino y mantener viva la ilusión de llegar a la Copa Libertadores de América.

El título obtenido representa mucho más que un logro deportivo para la institución. También significa un reconocimiento al crecimiento del futsal de Río Gallegos, de Santa Cruz y del fútbol del interior argentino, que encuentra en Opción Joven a uno de sus grandes protagonistas de la temporada.

En diciembre, el conjunto santacruceño participará del Final Four, una instancia que reunirá a cuatro equipos destacados del ámbito nacional. Además de Opción Joven, campeón del Consejo Federal, estarán Pinocho Futsal de Buenos Aires, representante de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Banco Nación de Rosario y el ganador del Torneo Anual de AFA, cuya plaza todavía resta definir.

La competencia representará una oportunidad importante para que el campeón nacional demuestre su nivel ante rivales de otras regiones y continúe consolidando su crecimiento deportivo. En ese contexto, Opción Joven disputaría una serie de ida y vuelta frente a un representante de AFA, con encuentros previstos en Buenos Aires y Río Gallegos, aunque los detalles definitivos del formato deberán confirmarse.

La posibilidad de disputar partidos en ambos escenarios también le permitiría al equipo llevar el futsal santacruceño a una vidriera de mayor alcance, con el respaldo de una comunidad que sigue de cerca el presente de una institución que logró posicionarse entre los protagonistas del país.

El objetivo que aparece en el horizonte es tan ambicioso como motivador: avanzar en el camino hacia la Copa Libertadores de América, la máxima competencia continental de clubes. Para alcanzar esa meta, Opción Joven deberá afrontar nuevos compromisos y responder a las exigencias de una instancia que reunirá a equipos de reconocida trayectoria en el futsal argentino.

Desde la Liga de Fútbol Sur celebraron la consagración y destacaron el presente de una institución que continúa representando al deporte regional con orgullo. El título nacional marca un punto de partida para nuevos desafíos y renueva las expectativas de todo el futsal de Río Gallegos y de Santa Cruz.

Con el campeonato del Consejo Federal como respaldo, Opción Joven se prepara para dar otro paso en su crecimiento deportivo. La ilusión está en marcha y el sueño de alcanzar el escenario continental comienza a tomar fuerza: el campeón del interior argentino quiere seguir haciendo historia y llevar los colores de Río Gallegos cada vez más lejos.