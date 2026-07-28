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Detrás del puntero, El Tehuelche y Unión Santacruceña no le pierden pisada. El primero consiguió una categórica goleada por 9 a 0 frente a Deportivo La Masía y alcanzó las 16 unidades, mientras que Unión Santacruceña derrotó por 3 a 1 a Alumni Futsal para igualar esa línea y mantenerse en la pelea por el campeonato.

Otro de los equipos que continúa prendido en los puestos de vanguardia es SCD Patagonia, que mostró un sólido rendimiento para superar por 6 a 1 a Deportivo Caseros y ubicarse en la cuarta colocación con 14 puntos, consolidándose como uno de los protagonistas del certamen.

La fecha también dejó el triunfo de Evita Futsal sobre Qatar 22 por 5 a 2, una victoria que le permitió alcanzar a su rival en la tabla con 12 unidades y meterse de lleno en la lucha por los primeros puestos.

En la zona baja, Paso a Paso consiguió un valioso respiro al vencer por 4 a 2 a Diablos Rojos, sumando su primera victoria en el campeonato y alimentando sus expectativas de recuperación. En tanto, el encuentro con mayor emoción de la jornada se disputó entre La Academia y Eva Perón, que igualaron 6 a 6 en un verdadero festival de goles.

Disputadas siete fechas, Opción Joven lidera el torneo con 19 puntos, seguido por El Tehuelche y Unión Santacruceña, ambos con 16. Más atrás aparecen SCD Patagonia con 14 unidades y Qatar 22 junto a Evita Futsal con 12.

Alumni Futsal y Deportivo Caseros suman 10 puntos, aunque ambos cuentan con un partido menos, situación que también alcanza a Diablos Rojos y Paso a Paso, que aún deben completar sus respectivos compromisos pendientes.

Precisamente, restan disputarse el encuentro correspondiente a la primera fecha entre Diablos Rojos y Alumni Futsal, y el partido de la sexta jornada entre Deportivo Caseros y Paso a Paso.

Con el campeonato ingresando en una etapa decisiva, la lucha por los primeros lugares promete mantenerse abierta. Opción Joven atraviesa un gran momento y se afirma como el principal candidato, aunque sus perseguidores continúan sumando y buscarán acortar diferencias en las próximas fechas para mantener viva la pelea por el título.