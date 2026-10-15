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Opción Joven atraviesa uno de los momentos más destacados de su historia deportiva. Luego de consagrarse campeón del Torneo Regional Federal Amateur, organizado por el Consejo Federal de la AFA, el equipo de Río Gallegos sumó un nuevo motivo de orgullo: nueve de sus jugadores fueron convocados a la Selección de Río Gallegos.

Los futbolistas citados son Maximiliano Chávez, Mariano Cabrera, Mauro Villarroel, Franco Villegas, Iván Jones, Lucas Aranda, Juanca León, Poroto Cárdenas y Carlitos Cardozo, quienes tendrán la oportunidad de representar a la ciudad con la camiseta del seleccionado local en el próximo Torneo Nacional de Selecciones que se disputará en noviembre.

La convocatoria representa un reconocimiento al rendimiento individual de los jugadores y al trabajo colectivo que permitió a Opción Joven alcanzar la consagración en Tierra del Fuego, donde dejó en lo más alto al fútbol de salón de Río Gallegos y de Santa Cruz.

El logro también refleja el esfuerzo del cuerpo técnico, el acompañamiento de las familias y el respaldo de toda la comunidad que sigue al equipo. Después de levantar el trofeo regional, la “Crema” vuelve a ser protagonista, esta vez con una importante presencia en la selección de la capital santacruceña.

Un desafío histórico frente a Pinocho

Pero los objetivos de Opción Joven no se detienen. Con el título nacional como respaldo y la ilusión intacta, el conjunto santacruceño se prepara para afrontar un nuevo desafío ante Pinocho Futsal, uno de los nombres reconocidos del futsal argentino.

El cruce tendrá como protagonistas a Río Gallegos y Buenos Aires, en una serie que representa una oportunidad trascendental para el equipo patagónico. Después de consagrarse campeón del Torneo Nacional Federal Amateur, Opción Joven buscará sostener su crecimiento deportivo y continuar avanzando en la competencia nacional.

El gran objetivo es seguir haciendo historia y luchar por la clasificación a la Copa Libertadores de Futsal, una meta que le daría al club y a la ciudad la posibilidad de proyectarse hacia el máximo escenario continental de la disciplina.

Para la “Crema”, el enfrentamiento ante Pinocho significa mucho más que una nueva instancia deportiva: es la posibilidad de demostrar el nivel alcanzado, competir ante un rival de jerarquía y reafirmar que el futsal de Río Gallegos puede ser protagonista en el ámbito nacional.