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“Indignación, bronca y tristeza” fueron las palabras que utilizó el club Don Bosco para dar cuenta de lo sucedido en su sede ubicada en las calles Dr. Raúl Puig y Don José Mallo, del barrio René Favaloro de Río Gallegos.

El hecho se conoció este viernes cerca de las 11 de la mañana, cuando el director técnico de las divisiones infantiles y su esposa fueron al lugar con la intención de dejar todo limpio y ordenado para que el equipo tuviera todo en condiciones para el fin de semana.

Los delincuentes forzaron la puerta de aluminio hastra abrirla.

“Detrás de cada elemento que hoy falta hay horas de trabajo, sacrificio y compromiso de mucha gente que deja todo por el club. No se llevaron solo cosas materiales: se metieron con el esfuerzo de nuestros chicos, con el aporte de cada socio y con el sueño de toda una comunidad” publicó el “santo” en su Facebook.

Esta vez los malhechores forzaron la puerta de aluminio hasta romperla y así lograron ingresar y llevarse sanitarios, lavatorio, equipo de música, artefactos eléctricos y herramientas varias.

“Duele, y duele mucho. Porque esto no afecta a una institución cualquiera, afecta a un espacio donde los chicos se forman, crecen y encuentran un lugar sano para estar. A quienes hicieron esto: sepan que no le robaron a un club, le robaron a los pibes” agregó Don Bosco en su posteo.

Aún más indignante resulta el hecho de saber que hace menos de dos meses ya habían ingresado a robar en este lugar que está ubicado justo al lado de la Escuela del Viento.

Se llevaron dos sanitarios y un lavatorio, entre otros artefactos y materiales.

En esa oportunidad los delincuentes ingresaron rompiendo la ventana y se llevaron todas las luminarias que se habían adquirido, como la puerta de aluminio que rompieron, gracias a la venta de rifas por parte de los socios y jugadores del club.

“A toda la familia de Don Bosco, les decimos algo claro: no nos van a quebrar. Vamos a redoblar el esfuerzo, vamos a seguir adelante y vamos a defender lo que es de todos. Más unidos que nunca” expresaron.

Si bien la división criminalística de la policía se acercó al lugar a realizar todas las pericias correspondientes, aún no se sabe nada de las personas que cometieron el robo.