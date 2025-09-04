Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En la previa del último partido oficial de Lionel Messi en Argentina, surgió una anécdota que involucra al astro rosarino y a Pablo Alvarado, ex defensor con paso por San Lorenzo, Racing y Godoy Cruz. El santacruceño confesó que le debe 50 dólares a Messi desde 2004, cuando ambos compartieron la primera gira de la Selección Argentina Sub 20.

“Me dieron un billete de 100 para compartir el viático con Leo porque no tenían cambio. Le dije: ‘Che, Leo, te tengo que dar la mitad’. Pero él respondió: ‘No, no te hagas problemas’. Me lo quedé en casa, estuve rápido, me venía bien”, contó Alvarado entre risas.

Aquella gira, dirigida por Hugo Tocalli, incluyó un histórico 8-0 ante Paraguay y otro partido frente a Uruguay, como preparación para el Sudamericano Sub 20 de Colombia. En ese entonces, el viático por representar al país era de apenas 50 dólares.

Hoy, más de 20 años después, el ex defensor -actual asistente técnico en la reserva de San Lorenzo- aseguró: “Jamás me los pidió y me quedó la culpa. Tengo el billete, si él tiene cambio, se los devuelvo”.

Alvarado también destacó el gesto de Messi en sus inicios: “Lo hizo gratis, por amor a la camiseta. Ojalá siga por mucho tiempo más”.

¿Quién es Pablo Alvarado?

Formado en la Escuela Municipal de El Calafate, Alvarado dio el salto nacional en CAI de Comodoro Rivadavia y luego llegó a San Lorenzo, donde debutó en Primera en la temporada 2005/2006 con Gustavo Alfaro.

Entre 2009 y 2014 alternó pasos por Belgrano y nuevamente en el Ciclón, hasta fichar por Racing Club, donde disputó Copa Libertadores. Más tarde jugó en Godoy Cruz, Defensa y Justicia, Unión La Calera (Chile), Independiente del Valle (Ecuador) y cerró su carrera en Ferrocarril Oeste tras más de una década compitiendo en torneos internacionales como la Copa Sudamericana y la Libertadores.