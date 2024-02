Palermo alcanza primer triunfo como DT de Olimpia en Paraguay

El entrenador Martín Palermo logró anoche su primer triunfo como DT de Olimpia en el claro 3-1 como visitante de Guaraní, por la séptima fecha del torneo de la División Profesional del fútbol de Paraguay.

Luego del empate 1-1 en el clásico ante Cerro Porteño, en el cotejo debut, el DT platense, de 50 años, obtuvo este fin de semana su primera alegría al frente del 'Franjeado'.

El defensor Carlos Espínola (Pt. 33m.) y el delantero Kevin Parzajuk (St. 13m. y 27m.) convirtieron para el elenco 'decano', que contó con los concursos de Lucas Pratto (ex Vélez y River Plate) y Facundo Bruera (ex Quilmes y Brown de Adrogué).

Con este triunfo, Olimpia ascendió en la tabla y llegó a las 10 unidades, situándose a 4 de la línea del líder Libertad.

En Guaraní, que fue local en el estadio Villa Alegre de la ciudad de Encarnación, se alistaron el guardavallas Gaspar Servio (ex Rosario Central), el mediocampista Agustín Manzur (ex Godoy Cruz de Mendoza) y los delanteros Paul Charpentier (ex Nueva Chicago) y Felipe Salomoni (ex River Plate), según reflejó 'ABC Color'. El técnico del elenco perdedor es Lucas Bovaglio (exDT de Deportivo Morón).

En otro partido, Sportivo Ameliano venció como visitante y por 1-0 a Sportivo Trinidense, que mostró las actuaciones de Diego Mercado (ex Huracán), Brian Andrada (ex San Martín de Tucumán) y Tomás Rayer.

El líder Libertad (14 puntos) cerrará hoy la jornada, a partir de las 19.30, en el duelo con Tacuary (5). (Télam)