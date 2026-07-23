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Durante seis jornadas consecutivas, de lunes a sábado, patinadores de toda la provincia, desde los 4 años de edad, participaron de entrenamientos intensivos organizados en grupos según su edad y nivel técnico. Esta modalidad permitió brindar una formación personalizada, favoreciendo el aprendizaje y el desarrollo integral de cada deportista.

Uno de los aspectos más destacados del campus fue la presencia de un cuerpo técnico internacional de reconocida trayectoria, integrado por Juan Carlos López, José Portale y Dylan Alba. Los especialistas compartieron metodologías de entrenamiento de alto rendimiento, además de sus conocimientos y experiencias, aportando herramientas fundamentales para el crecimiento deportivo de los atletas santacruceños.

La iniciativa representa un nuevo paso en el fortalecimiento del patín artístico en Santa Cruz, consolidando espacios de formación y perfeccionamiento que impulsan el desarrollo de la disciplina y promueven la preparación de sus deportistas con estándares de excelencia.

Con una importante convocatoria y un balance altamente positivo, el Campus Provincial volvió a posicionarse como una instancia clave para el crecimiento del patín artístico en la provincia, fortaleciendo el trabajo conjunto entre las instituciones deportivas y el Estado en favor del desarrollo de nuevos talentos.