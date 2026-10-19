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La Primera B del futsal AFA ya tiene campeón. Pelusa Futsal derrotó 1-0 a Boxing Club, con un gol de Ramiro Méndez, y se quedó con el título del Torneo Anual “Hugo Manuel Bahamonde”. El triunfo le permitió alcanzar los 46 puntos, asegurar el primer puesto y sellar el ascenso a la Primera A, el gran objetivo de una temporada que tuvo al equipo como protagonista desde el comienzo.

Con una campaña marcada por la regularidad, Pelusa construyó su consagración a partir de números contundentes: sumó 15 victorias, un empate y apenas una derrota. De esa manera, logró sostenerse en lo más alto de la clasificación y terminó celebrando un campeonato que también representa el premio al esfuerzo y al trabajo realizado a lo largo del torneo.

Pelusa se impuso por la mínima ante el Boxing Club y se quedó con el Torneo Anual “Hugo Manuel Bahamonde” de la B.

Detrás del campeón, Argentinos del Sur quedó en el segundo lugar con 43 unidades, mientras que SIPGER completó el podio con 42 puntos. Ambos equipos se mantienen como protagonistas de una competencia que todavía tiene cuestiones por resolver, especialmente en la pelea por el segundo ascenso a la máxima categoría.

La 17ª fecha dejó una jornada cargada de goles y resultados importantes. La Kuadra consiguió una ajustada victoria por 4-3 frente a Olimpia, mientras que Pelusa Futsal cumplió con su objetivo al superar por la mínima diferencia a Boxing Club. Chicago FC y UTN protagonizaron uno de los encuentros más equilibrados de la fecha al igualar 4-4, y Warriors derrotó 1-0 a Milan FC.

En otro de los partidos destacados, Atlético Federal tuvo una contundente actuación y goleó 12-5 a Cagliari “B”. Argentinos del Sur también se lució en ataque al vencer 11-5 a Guardians, resultado que le permitió sumar tres puntos importantes para mantenerse como escolta del campeón. Por su parte, Cagliari “A” superó 1-0 a Mudo FC, mientras que SIPGER se impuso por 7-6 ante Unión Santacruceña “B” en un encuentro de alto voltaje. La jornada se completó con el triunfo de La Ruta por 1-0 frente a San Juan Bosco.

Con estos resultados, Pelusa Futsal lidera la clasificación con 46 puntos, seguido por Argentinos del Sur, con 43, y SIPGER, con 42. Más atrás se ubican Unión Santacruceña “B”, con 34 unidades; Cagliari “A” y Warriors, ambos con 32; Cagliari “B”, con 30; y Guardians y La Kuadra, que comparten el octavo puesto con 28 puntos.

En la parte media y baja de la tabla aparecen Atlético Federal, con 21 unidades; Boxing Club, con 19; Mudo FC, con 18; La Ruta, con 16; Milan FC y Chicago FC, ambos con 14; UTN, con 9; Olimpia, con 7; y San Juan Bosco, con 5 puntos.

Sin embargo, la temporada todavía no está completamente definida. Unión Santacruceña “B”, La Kuadra, Chicago FC, UTN, Olimpia y San Juan Bosco tienen una fecha pendiente, por lo que será necesario completar esos encuentros antes de establecer cómo quedarán los cruces para disputar el segundo ascenso a la Primera A.

Mientras tanto, Pelusa Futsal ya tiene motivos de sobra para festejar. Con una campaña sólida, un triunfo decisivo ante Boxing Club y el respaldo de sus números, el equipo se quedó con el campeonato y consiguió el premio mayor. La Primera B ya tiene a su dueño y la máxima categoría espera al nuevo protagonista: Pelusa Futsal es campeón y jugará en la Primera A.