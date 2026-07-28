Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Pelusa Futsal volvió a demostrar por qué es el líder del certamen. El conjunto puntero se impuso con autoridad por 5 a 1 frente a Caglari FC “A” y alcanzó los 28 puntos luego de once presentaciones, conservando el primer lugar de la tabla. Sin embargo, su ventaja es mínima, ya que SIPGER continúa como su principal perseguidor.

El escolta protagonizó uno de los encuentros más entretenidos de la fecha al derrotar por 7 a 5 a Guardianes FC, llegó a las 27 unidades y mantiene un partido pendiente, por lo que depende de sí mismo para alcanzar la cima.

Warriors también dejó escapar una buena oportunidad de acercarse al liderazgo. En un partido muy parejo igualó 5 a 5 con San Juan Bosco y quedó tercero con 26 puntos, aunque ya completó once encuentros.

Otro de los equipos que dio un paso importante fue Argentinos del Sur, que superó por 5 a 3 a La Ruta y alcanzó los 22 puntos, consolidándose dentro del lote de equipos que aspiran a pelear por los primeros puestos. En tanto, Caglari FC “B” consiguió una valiosa victoria por 5 a 1 sobre Unión Santacruceña, frenando a uno de los protagonistas del campeonato y acercándose a la zona alta de la clasificación.

SIPGER consiguió un ajustado triunfo frente a Guardianes y se mantiene como escolta con un partido menos.

La jornada también tuvo un festival de goles en el triunfo de UTN sobre Atlético Federal por 9 a 6, en el partido con mayor cantidad de conversiones de la fecha. Por su parte, Mudo Futsal sumó tres puntos importantes al vencer 5 a 2 a Chicago FC, mientras que Milán FC derrotó 8 a 5 a Olimpia Futsal en otro compromiso de alto voltaje ofensivo.

Con estos resultados, Pelusa Futsal continúa al frente del campeonato con 28 puntos, seguido muy de cerca por SIPGER con 27 y un partido menos. Warriors completa el podio con 26 unidades, mientras que Unión Santacruceña se mantiene cuarto con 25 puntos y también con un encuentro pendiente.

Más atrás aparecen Argentinos del Sur con 22 unidades, Caglari FC “B” con 21, Guardianes FC y La Kuadra con 19, aunque este último aún debe completar su compromiso correspondiente a la undécima jornada.

Precisamente, la fecha no quedó cerrada, ya que resta disputarse el duelo entre La Kuadra y Boxing Club, programado para el viernes 31 de julio a las 22:30 en el gimnasio del Atlético Boxing Club. Ese encuentro podría modificar varias posiciones en la parte media de la tabla y mantener abierta una competencia que, fecha tras fecha, confirma la gran paridad de la Primera B del futsal local.