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La actividad se repartió entre los gimnasios del Atlético Boxing Club y del Hispano Americano, donde los equipos protagonizaron encuentros muy disputados que comienzan a perfilar a los principales candidatos cuando el certamen ingresa en una etapa decisiva.

Uno de los grandes protagonistas de la jornada fue Pelusa Futsal, que no tuvo inconvenientes para superar por un contundente 11 a 1 a San Juan Bosco. Con esta nueva victoria, el conjunto alcanzó los 22 puntos y continúa en lo más alto del campeonato, aunque ahora comparte el liderazgo con Unión Santacruceña “B”, que consiguió un trabajado triunfo por 5 a 4 sobre Boxing Club en uno de los partidos más atractivos de la fecha.

Unión Santacruceña “B” se llevó una ajustadísima victoria frente a Boxing.

Muy cerca de los líderes se mantiene Sipger, que debió exigirse al máximo para vencer 6 a 5 a UTN en un verdadero partidazo. El equipo suma 21 unidades y, con un encuentro menos disputado que los punteros, continúa dependiendo de sí mismo para meterse en la cima del torneo.

Otro que sigue prendido en la conversación es Warriors. El conjunto se quedó con un valioso triunfo por 4 a 3 frente a Chicago FC y llegó a los 18 puntos, aunque con apenas seis partidos disputados, situación que lo convierte en uno de los equipos con mayor margen para seguir escalando posiciones.

Guardianes FC también festejó en la octava jornada al derrotar 6 a 3 a Cagliari “B”, mientras que Cagliari “A” hizo lo propio al imponerse con autoridad por 6 a 2 sobre Olimpia. En otro encuentro sumamente parejo, La Kuadra derrotó 5 a 4 a Milán y sumó tres puntos importantes para mantenerse en la pelea por acercarse a los puestos de vanguardia.

Sipger se ubica 3° con 21 puntos y un partido menos.

La fecha se completó con el triunfo de Argentinos del Sur, que venció 7 a 5 a Mudo Futsal en otro compromiso de trámite cambiante y con un alto promedio de goles.

Disputadas ocho fechas, Pelusa Futsal y Unión Santacruceña “B” encabezan las posiciones con 22 puntos, aunque Sipger, tercero con 21 unidades y un partido menos, aparece como una seria amenaza. Más atrás se ubican Warriors, Guardianes FC y Cagliari “B”, en un campeonato que mantiene una marcada paridad y donde varios equipos todavía cuentan con encuentros pendientes que podrían modificar el panorama en las próximas jornadas.

Precisamente, la programación de la octava fecha aún no está completa, ya que resta disputarse el compromiso entre Atlético Federal y La Ruta, un resultado que podría generar movimientos en la zona media de la tabla y dejar aún más apretada la clasificación de un Torneo Anual que promete una definición apasionante.