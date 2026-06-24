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Pelusa Futsal protagonizó uno de los encuentros más entretenidos de la fecha al imponerse por un ajustado 6 a 5 sobre Guardianes FC. En un partido de ida y vuelta, el líder logró quedarse con tres puntos fundamentales para mantenerse en la cima del certamen y sostener la ventaja sobre sus perseguidores.

Por su parte, Unión Santacruceña “B” fue el gran protagonista de la jornada al firmar la goleada más amplia de la fecha. El conjunto santacruceño superó por un contundente 20 a 5 a San Juan Bosco y alcanzó nuevamente la línea de Pelusa Futsal, consolidando su candidatura en la lucha por el ascenso.

Muy cerca de ambos aparece Sipger, que continúa demostrando regularidad. En esta oportunidad derrotó 4 a 3 a La Kuadra en un encuentro parejo y de resultado incierto hasta los minutos finales. Con este triunfo llegó a los 18 puntos y, además, cuenta con un partido menos disputado, por lo que se mantiene como una seria amenaza para los líderes.

Otro equipo que sigue expectante es Warriors, que suma 15 unidades y también tiene encuentros pendientes. Su compromiso frente a UTN fue postergado, por lo que podría acercarse a los puestos de privilegio cuando complete su calendario.

Argentinos del Sur también celebró durante la séptima jornada tras golear 13 a 3 a Milán FC. El triunfo le permitió alcanzar las 10 unidades y mantenerse en la zona media de la tabla con expectativas de seguir escalando posiciones en las próximas fechas.

En tanto, Cagliari “B” no dejó dudas y venció con autoridad a Chicago FC por 9 a 3. El resultado lo llevó a los 15 puntos y lo mantiene dentro del grupo de equipos que sueñan con pelear por los primeros lugares.

La igualdad de la fecha la protagonizaron La Ruta y Mudo FC, que repartieron puntos tras empatar 3 a 3 en un partido muy disputado. Por otra parte, Atlético Federal consiguió una valiosa victoria por 4 a 2 sobre Boxing Club, sumando tres unidades importantes para acercarse a la mitad de la clasificación.

Cumplidas siete fechas, el torneo muestra una definición abierta y apasionante. Pelusa Futsal y Unión Santacruceña “B” comparten el liderazgo con 19 puntos, seguidos de cerca por Sipger con 18 unidades y un partido menos. Más atrás aparecen Warriors y Cagliari “B” con 15 puntos, en una pelea que promete mantenerse pareja a medida que avance la temporada y se completen los encuentros pendientes.

La próxima jornada será clave para comenzar a perfilar a los principales candidatos en una Primera B que sigue entregando espectáculo y una intensa lucha por el ascenso.