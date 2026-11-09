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La localidad de Comandante Luis Piedra Buena fue escenario este fin de semana del 1° Encuentro Binacional Infanto Juvenil de Ajedrez “Fito Pleich”, una propuesta deportiva que convocó a niños, niñas y jóvenes de distintas localidades de Santa Cruz y del vecino país de Chile.

El encuentro se convirtió en un espacio de integración y camaradería, donde el ajedrez fue el punto de encuentro para compartir experiencias, fortalecer vínculos y promover el desarrollo de esta disciplina entre las nuevas generaciones.

Durante la jornada, los participantes tuvieron la oportunidad de compartir una experiencia deportiva que trascendió lo estrictamente competitivo, poniendo en valor al ajedrez como una herramienta de formación, aprendizaje e intercambio cultural.

El ajedrez como puente de integración

La realización de este primer encuentro binacional representa un paso significativo para el desarrollo del ajedrez infanto juvenil en la región, promoviendo el acercamiento entre jóvenes deportistas argentinos y chilenos a través de una disciplina que estimula el pensamiento estratégico, la concentración y el respeto por el rival.

De esta manera, Piedra Buena se convirtió en un espacio de encuentro para las nuevas generaciones de ajedrecistas, reafirmando el valor del deporte como herramienta de inclusión, formación e integración regional.

El 1° Encuentro Binacional Infanto Juvenil “Fito Pleich” dejó así una experiencia que busca proyectarse en el tiempo, consolidando nuevos espacios de participación y fortaleciendo los lazos deportivos entre Santa Cruz y Chile.