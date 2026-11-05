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Se terminó la fase regular y comienza el momento de las definiciones. La Primera División del fútbol local pone en marcha los playoffs del Torneo Clausura René “Peneca” Muñoz, una instancia en la que cada partido será una verdadera final: eliminación directa, a un solo encuentro y con la ventaja de localía para los equipos que consiguieron una mejor ubicación en la tabla.

En este contexto, uno de los encuentros que concentrará especial atención será el clásico riogalleguense entre Hispano Americano y Boxing, que se disputará este domingo a las 21 horas en cancha de Hispano.

La rivalidad entre dos de las instituciones más representativas del fútbol de Río Gallegos tendrá un nuevo capítulo, esta vez con un condimento especial: no habrá revancha ni margen para especulaciones. El ganador continuará en carrera por el título, mientras que el perdedor se despedirá del certamen. Un clásico que promete intensidad, emociones y un marco especial para el fútbol de la ciudad.

La programación de los playoffs

La actividad comenzará este domingo 8 de noviembre en cancha de Boca. Desde las 15 horas, Bancruz, líder de la fase regular con 19 puntos, recibirá a Ferro. Posteriormente, a las 17, Boca, segundo con 17 unidades, se medirá ante Unión.

La jornada tendrá su plato fuerte a las 21 horas, cuando Hispano Americano y Boxing se enfrenten en el clásico de la ciudad, en cancha del equipo celeste.

La programación continuará el miércoles 11 de noviembre, a las 22 horas, en cancha de Hispano, con el cruce entre Escorpión y UPP. El conjunto de Escorpión, tercero en la clasificación con 16 puntos, buscará hacer valer su posición para avanzar a la siguiente instancia.

Comienza la hora de la verdad

Con la fase regular ya finalizada, los equipos ingresan en una instancia donde los antecedentes quedan en segundo plano y cada detalle puede marcar la diferencia.

Los playoffs prometen una definición apasionante para el fútbol local. Y entre todos los cruces, el clásico entre Hispano y Boxing aparece como uno de los grandes atractivos de un fin de semana que tendrá mucho más que tres puntos en juego: tendrá la continuidad en la lucha por el campeonato.