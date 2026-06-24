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El certamen reunió a diferentes delegaciones de la región y dejó un balance altamente positivo para el conjunto “albiverde”, que mostró un buen nivel de juego a lo largo de toda la competencia bajo la conducción de los profesores Eduardo Toledo y “Pupy” Muñoz.

Uno de los equipos de Atlético Boxing logró subirse al podio tras quedarse con el tercer puesto del torneo, coronando así una actuación sólida y consistente durante el desarrollo del campeonato.

En el plano individual, el arquero Lucas Colque fue distinguido con el premio a la valla menos vencida, reconocimiento que reflejó su rendimiento y regularidad bajo los tres palos durante el certamen.

De esta manera, la participación de Atlético Boxing Club en la Copa “14 Mineros” dejó no solo resultados deportivos positivos, sino también una experiencia formativa importante para los jóvenes jugadores que continúan su desarrollo en la disciplina.