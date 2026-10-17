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Emiliano “Dibu” Martínez generó preocupación durante el encuentro entre Chelsea y Everton por la séptima fecha de la Premier League. A los 65 minutos, el arquero argentino quedó tendido en el césped del Hill Dickinson Stadium tras chocar su cabeza contra la del defensor Jarrad Branthwaite, cuando salió a despejar un tiro libre.

El futbolista recibió asistencia médica inmediata. El personal sanitario lo inmovilizó y, ocho minutos después del impacto, lo retiró del campo de juego en camilla. Las imágenes mostraron que le suministraron oxígeno durante la atención y el traslado, aunque estas medidas pueden formar parte de los protocolos médicos ante este tipo de lesiones.

Mientras era retirado del estadio, Martínez levantó uno de sus brazos, un gesto que llevó algo de tranquilidad en medio de la incertidumbre.

Martínez recibió atención médica en el campo. (Foto: Reuters/Phil Noble).

Fue trasladado a un hospital para realizarse estudios

Tras el encuentro, el entrenador Xabi Alonso confirmó que el arquero había sido trasladado a un centro médico para someterse a estudios preventivos.

“Por lo que sé, salió del estadio consciente. Ahora mismo está en el hospital haciéndose unas pruebas por precaución. Pero esto es lo que sé hasta ahora”, explicó el técnico.

Hasta el momento, Chelsea no había difundido un parte médico oficial con detalles sobre el estado de salud del argentino. El club, a través de sus canales oficiales, únicamente informó que Martínez no podía continuar en el partido y que sería reemplazado por el belga Mike Penders, de 21 años, quien hizo su debut en la Premier League.

Las atajadas del Dibu antes del choque

Antes de la lesión, Martínez había sido una de las figuras del encuentro, con intervenciones que resultaron importantes para sostener el arco de Chelsea.

A los 26 minutos, controló un cabezazo de Thierno Barry que exigió seguridad para evitar que el rebote quedara a disposición de los atacantes. Tres minutos después, respondió ante un remate de Jack Grealish que buscaba superar su posición y logró desviar la pelota por encima del travesaño.

A los 37 minutos, volvió a intervenir frente a Barry, quien recibió dentro del área y definió de media vuelta. El arquero se lanzó hacia abajo y controló el remate sin conceder una segunda oportunidad.

Su actuación había sido determinante en un primer tiempo parejo, en el que Everton insistió en ataque y Chelsea también generó peligro, incluido un disparo de Moisés Caicedo que impactó en el travesaño.

Los médicos del Chelsea actuaron rápidamente para atender al Dibu Martínez. (Foto: Reuters/Phil Noble).

Chelsea ganó y le dedicaron el triunfo

Pese al impacto de la lesión, Chelsea logró ampliar la ventaja en el cierre del encuentro. A los 90 minutos, tras un tiro libre y una serie de rebotes dentro del área, el portugués Pedro Neto aprovechó la oportunidad y marcó el 2-0 definitivo.

Después del partido, el delantero le dedicó unas palabras al arquero argentino. “Es una pena lo de Emi, pero le deseamos lo mejor. Esta victoria es para él”, expresó en diálogo con TNT Sports.

Con este resultado, Chelsea llegó a los 13 puntos y se ubicó en el tercer puesto de la tabla, mientras que Everton quedó sexto, con 10 unidades. Valentín Barco permaneció en el banco de suplentes del equipo visitante y no sumó minutos.

Ahora, la atención está puesta en la evolución de Martínez, tanto por su participación en Chelsea como por su posible convocatoria a la Selección argentina para los compromisos de noviembre. La Albiceleste tiene previsto enfrentar a Uruguay el 13 de noviembre, en Buenos Aires, y a Costa Rica el 17, en Córdoba.