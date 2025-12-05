Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El Club Independiente de Río Gallegos anuncia el cuerpo de profesores que cubrirán el primer campus mixto de futbol que se inicia el próximo lunes 15 de diciembre y que la institución pone en funcionamiento por primera vez.

Los coordinadores del curso son Mauro Negri profesor de educación física y jugador de fútbol, y Rodrígo Cardenas profesor de educación física.

Matías Montiel profesor de educación física, Elías Dávila estudiante del profesora de educación física y jugador, Luciano “Tuti” Alcazar director técnico de fútbol recibido de la escuela de entrenadores ATFA licencia B,B y A y Facundo Taborda director técnico recibido en el club atlético independiente de avellaneda.

Con este grupo de profesores y especialistas del fútbol se inicia esta actividad que servirá para incorporarse a la actividad extrayendo lo mejor de cada uno de los profesores que brindarán sus conocimientos a todos los alumnos que tomen parte del campus de este mes de diciembre.