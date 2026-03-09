Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Se disputó durante el fin de semana el primer torneo “Copa Challenguer” de Newcom para las categorías +60 y +68 en el gimnasio Palos Gruesos de El Calafate con una buena representación y con victoria para Los cóndores, equipo local en +68 y para Los pioneros de Río Gallegos en +60.

El torneo tuvo una buena participación y a semifinales llegaron el gimnasio Verón de Río Gallegos que cayó frente al representante de Rada Tilly por 2 a 0 y Los Cóndores que le ganó a Vientos del Sur por 2 a 1 por lo que a l la final fueron Los Cóndores y Rada Tilly ganando el equipo local por 2 a 1 en interesante encuentro, mientras que el tercer lugar quedó para Vientos que le ganó a Rada Tilly por 2 a 1.

En categoría +60, en semis llegaron Glaciares que le ganó a Rosario Central por 2 a 0 y Los Pioneros de Río Gallegos que le ganó Energía por el mismo resultado, por lo que a la final fueron Los Pioneros y Glaciares, ganando el equipo de la capital por 2 a 0 y quedándose con el torneo, mientras que el tercer lugar lo ocupó Energía que ganó también por 2 a 0.