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Se disputa en la ciudad de Caleta Olivia el Primer Torneo Patagónico de Veteranos de Fútbol ” Alberto Valle” , con la participación activa de la Asociación Argentina de Veteranos y contando con la presencia de su presidente Darío Weglin en los juegos.

El mismo se lleva a cabo en el estadio m municipal y en la cancha del Club Talleres , con participación de equipo de Santa Cruz, Río Negro, Chubut, La Pampa y Tierra del Fuego en las divisiones +42, +49 y +55, con entrada libre para todo el público .

El mismo finaliza en la jornada de hoy con los encuentros finales y nominará a los ganadores en cada una de las tres divisiones por lo que se juega con mucho ritmo para poder cumplir con todos los encuentros como esta dispuesto, donde se estima que participan unos 250 jugadores veteranos de la región patagónica.