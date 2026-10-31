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La programación comenzará este sábado 31 de octubre, a partir de las 21 horas, en el Gimnasio Indio Nicolai, donde SIPGER se medirá ante Guardianes, en el primer cruce de esta instancia eliminatoria.

La actividad continuará el domingo 1 de noviembre con una jornada que tendrá tres encuentros. A las 18 horas, Argentinos del Sur enfrentará a La Kuadra. Posteriormente, desde las 19:30, será el turno del duelo entre Caglari “A” y Warriors.

El cierre de los cuartos de final tendrá lugar a las 21 horas, cuando Unión Santacruceña “B” se enfrente a Caglari “B”, completando así el cronograma de partidos.

Todos los encuentros se disputarán en el Gimnasio Indio Nicolai, escenario que será sede de un fin de semana decisivo para los equipos que mantienen vivo el sueño de avanzar en la competencia.

Con cuatro cruces por delante y un lugar en semifinales en juego, la Primera B promete emociones y grandes expectativas.