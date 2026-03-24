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Una expedición encabezada por el Profesor Pedro Eseyza y conformada por la Agrupación Ackart 28, tuvo la oportunidad de realizar lo que denominó la “primera bajada de los ríos”, navegando porte del Río Gallegos y del Río Turbio, durante una jornada entera.

La idea pasa por realizar este tipo de aventuras náuticas como la travesía Teniente de Navío Agustín Castillo que se realiza en primavera pero en este caso se realizó con dos canoas y un kayak, desde un paraje cercano a la Estancia Grencross hasta la confluencia de los ríos Gallegos y Turbio y de allí por este último hasta la desembocadura del chorrillo El Zurdo, donde fueron recibidos por familiares y amigos.

El viaje tuvo sus pormenores dado que hubo sectores en que había poco caudal y esto complicó pero se pudo realizar completo, donde el profesor Eseyza navegó acompañado de José Matus, Juan Klimich, Félix Altuna y Luis Chire, llevando el nombre de Klimich como expedición, donde declararon que en cada aventura náutica se tomará como nombre del de algunos de sus particppantres.

El viaje río abajo fue una sensación que pretenden repetir con asiduidad, por lo que no sería de extrañar que muy pronto se realice otra aventura similar por la región.