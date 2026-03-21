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En los gimnasios municipales “Pincharatas” y “Palos Gruesos” de El Calafate, se disputa este fin de semana la primera fecha de la Liga Santacruceña de Hockey Pista en sus dos formatos masculino y femenino, con participación de equipos de todo el sur provincia y uno de Punta Arenas (Chile).

En la división femenina se presentan el fuerte equipo local Calafate Rugby y Hockey Club, de Río Gallegos viajaron el Atlético Boxing Club y el Hispano Americano, el Deportivo Chalten y un representativo de la ciudad de Punta Arenas.

En masculino aparecen tres equipos con el Atlético Boxing Club, el Deportivo Chalten y los locales del Calafate Rugby y Hockey Club, por lo que será bastante movido el torneo que congrega a lo mas selecto del Hockey de esta parte de la región, en un esperado torneo para la división mayor.