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Tendrá lugar este fin de semana la primera de cuatro fechas del circuito provincial de natación lo que se desarrollará en el natatorio municipal de El Calafate con amplia participación del sur de la provincia en dicho evento.

Con aproximadamente 150 nadadores se cumplirá la prueba con la presencia de Hispano Americano de Río Gallegos, natatorio de Piedra Buena, de Gobernador Gregores y de Puerto Santa Cruz mas los locales con los municipales y la escuela Fliper, en carácter promocional con chicos desde los 7 a los 18 años en las categorías pre-infantiles, infantiles, menores, cadetes y juveniles.

La prueba se realizará sobre los cuatro estilos sobre una distancia de 25 metros, por lo que se llevará a cabo con la normalidad de siempre, aunque hasta ahora en las tres ediciones anteriores era organizado por Fliper y en ésta ocasión le toca llevar el torneo adelante a la escuela municipal.