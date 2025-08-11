Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La jugadora de El Calafate Fiorella Propato San Martín y su compañera Francesca Floriani quienes habían logrado un título internacional en el Fit Promises de Brasil hace pocos días, remataron empezando la semana con otro logro como lo es llegar segundas en el AJPP de 25 de mayo en la provincia de Buenos Aires.

En ésta etapa 9 del torneo lograron ubicarse en segunda posición lo que no es poco para las intenciones de la pareja luego de haber llegado desde Brasil y entrar a la cancha casi sobre la marcha, lo que pone de manifiesto el bueno momento que están pasando en el mundo del padel tanto en el país como así también en el extranjero.

Indudablemente que con los últimos resultados se están convirtiendo en una de las parejas mas reconocidas del ambiente padlístico argentino y sudamericano en la división de los 18 años, por lo que continúan avanzando con prisa pero sin pausa y habrá que ver hasta donde llegan antes de fin de año y por supuesto los santacruceños siguiendo una de sus jugadoras mas destacadas.