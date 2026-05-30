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La ciudad de Puerto Deseado vive un acontecimiento deportivo de gran relevancia con la realización del Primer Torneo Abierto de Bádminton, una propuesta impulsada para fomentar el crecimiento de esta disciplina y brindar un espacio de competencia para deportistas de distintos niveles.

El certamen se desarrollará los días 29, 30 y 31 de mayo en las instalaciones del Complejo Municipal N°3, donde participarán jugadores de las categorías promocional y avanzados, tanto en divisiones menores como mayores.

Del certamen participan delegaciones de Río Gallegos, El Calafate, Jaramillo, Caleta Olivia, Koluel Kaike y Trelew.

La iniciativa busca consolidar el desarrollo del bádminton en la región, promoviendo la participación de nuevos talentos y ofreciendo a los deportistas experimentados la posibilidad de medir su nivel competitivo. Además, el evento contará con la presencia de representantes locales, quienes tendrán la oportunidad de exhibir su preparación ante el público de la comunidad.

Desde la organización destacaron la importancia de acompañar este tipo de encuentros deportivos, que contribuyen al fortalecimiento de los espacios de recreación, integración y vida saludable. En ese sentido, se invitó a vecinos, familiares y aficionados a acercarse al complejo para alentar a los jugadores y disfrutar de jornadas cargadas de emoción y espíritu deportivo.

El torneo cuenta con el acompañamiento de la Subsecretaría de Recreación y Deportes, la Escuela Municipal de Bádminton y la Municipalidad de Puerto Deseado, organismos que continúan impulsando actividades destinadas al desarrollo del deporte local.

Con grandes expectativas y una destacada convocatoria, Puerto Deseado vivirá tres días de intensa actividad deportiva, en una cita que promete convertirse en un punto de referencia para el crecimiento del bádminton en la provincia.