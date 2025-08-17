Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La etapa provincial de vóley masculino de los Juegos Evita 2025 llegó a su fin en Gobernador Gregores, dejando como gran campeón a Puerto San Julián, que será el representante de Santa Cruz en la instancia nacional que se disputará en Mar del Plata.

Durante tres jornadas cargadas de emoción y espíritu deportivo, los equipos de toda la provincia ofrecieron partidos inolvidables, mostrando el esfuerzo y el talento del vóley santacruceño.

Podio de los Juegos Evita provinciales de vóley masculino

Puerto San Julián — Campeón provincial y clasificado a la final nacional en Mar del Plata

— Campeón provincial y clasificado a la final nacional en Mar del Plata Puerto Santa Cruz — Subcampeón

— Subcampeón Gobernador Gregores — Tercer puesto

Una fiesta del deporte santacruceño

Además de los equipos que integraron el podio, también participaron delegaciones de Río Gallegos, El Calafate, Río Turbio, Caleta Olivia, Comandante Luis Piedra Buena y Las Heras. Cada localidad llevó su bandera con orgullo, contribuyendo a la gran celebración deportiva.

Desde Santa Cruz Deportes agradecieron a los jugadores, entrenadores, familias y organizadores que hicieron posible este evento, destacando que la etapa provincial de los Juegos Evita es mucho más que una competencia: es una verdadera fiesta del deporte y la unión provincial.

Con el título en sus manos, Puerto San Julián se prepara ahora para representar a Santa Cruz en la gran final nacional de los Juegos Evita 2025 en Mar del Plata, donde buscará dejar en alto el vóley de la provincia.