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La competencia es organizada por la Escuela Municipal de Puerto San Julián, con el auspicio de la Secretaría de Recreación y Deportes de la Municipalidad local, y contará con la participación de delegaciones provenientes de Río Gallegos, Caleta Olivia, El Calafate, Puerto Deseado, Puerto Santa Cruz, Gobernador Gregores y Piedra Buena.

El certamen se disputará en tres sedes: el Gimnasio Municipal, el Club Independiente y el NIDO, donde se desarrollarán los encuentros correspondientes a la fase clasificatoria y las instancias finales.

Entre los equipos participantes estarán la Escuela Municipal de Puerto San Julián, A.C.I de San Julián, Escuela Municipal Choique Vóley de Caleta Olivia, Escuela Municipal de Puerto Santa Cruz, AMUVOCA de El Calafate, Escuela Municipal de Gobernador Gregores, Club Social y Deportivo Independiente, Boxing Club, Boca y Jorge “Indio” Nicolai de Río Gallegos, además de Lihuen de Caleta Olivia, Club San Lorenzo de Puerto Deseado, Centro Deportivo El Trébol de El Calafate, Piedra Buena y Verón de Río Gallegos.

La actividad comenzará el viernes desde las 17 horas con los primeros partidos de la etapa de grupos, mientras que el sábado continuará la fase clasificatoria y se realizará el acto de apertura oficial a las 18 horas. El domingo quedará reservado para las semifinales y finales que definirán al nuevo campeón provincial de la categoría.

Desde la organización destacaron la importancia de este tipo de competencias para el crecimiento del deporte formativo femenino y la integración de jóvenes deportistas de toda Santa Cruz.

Además, el torneo será fiscalizado por el Colegio de Árbitros de Vóley Santacruceño junto a la Federación Santacruceña de Voleibol, garantizando el normal desarrollo y la transparencia de la competencia.

Con una importante convocatoria de jugadoras, cuerpos técnicos y familias, Puerto San Julián se prepara para vivir un fin de semana a puro vóley y deporte juvenil.