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Puerto San Julián dio un nuevo paso en su crecimiento deportivo y se quedó con el título provincial de vóley masculino de los Juegos Santacruceños “Santa Cruz Puede” 2026. La definición tuvo lugar en Río Turbio, donde durante dos jornadas se reunieron delegaciones de ocho localidades de Santa Cruz para disputar una competencia que tuvo como premio mayor la clasificación a la instancia nacional.

Con un rendimiento que le permitió imponerse en la competencia, Puerto San Julián se consagró campeón provincial y aseguró su lugar en la instancia nacional, que se llevará a cabo en Mar del Plata del 2 al 7 de noviembre. Allí, el conjunto sanjulianense tendrá la responsabilidad de representar a Santa Cruz frente a los mejores equipos de otras provincias.

El título representa además un reconocimiento al trabajo que viene realizando el vóley masculino de Puerto San Julián, que encontró en esta competencia la oportunidad de ratificar su crecimiento, compromiso y dedicación. El podio provincial se completó con Caleta Olivia, que obtuvo el segundo puesto, mientras que Puerto Santa Cruz finalizó en la tercera ubicación.

Ahora, el desafío será en territorio bonaerense. Puerto San Julián ya tiene su lugar en Mar del Plata y llevará la camiseta de Santa Cruz al escenario nacional, con la ilusión de seguir haciendo historia y dejar bien representada a la provincia.