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Con la presencia confirmada de los equipos AMUVOCA de El Calafate, Choique de Caleta Olivia, las Escuelas Municipales de Gobernador Gregores y Puerto San Julián y el anfitrión Cedefys, este domingo a partir de las 9:30 horas comenzará un nuevo Torneo Provincial de Vóley Sub 14 masculino.

Los partidos se jugarán los días domingo y lunes. Al partido inaugural entre la Escuela Municipal de Puerto San Julián y AMUVOCA le seguirá el encuentro entre Cedefys y Choique.

Luego habrá un receso hasta las 14:30 horas. A partir de esa hora y hasta las 19 horas inclusive se seguirán jugando los partidos. El lunes la acción comenzará a las 10 horas con el partido entre Choique y AMUVOCA y culminará a las 15:30 horas con el partido entre Cedefys y la Escuela Municpal de Gobernador Gregores.

Los partidos del domingo se disputarán en el gimnasio del Club Independiente y el día lunes la competencia se desarrollará en el gimnasio municipal.

Cuenta regresiva para la primera fecha Sub 18 masculino

Los días 29, 30 y 31 de mayo Río Gallegos será sede de la primera fecha de la Liga Sur en categoría sub 18 masculina. Si bien la programación oficial se dará a conocer en los próximos días, ya se conocieron los equipos que estarán participando de la competencia en las instalaciones del club Boca.

Contando al equipo anfitrión que será Boca, los demás equipos son: Dante Cantarutti de Río Turbio, Taiiu de Punta Arenas, AMUVOCA de El Calafate, AEP de Ushuaia, La Casa del Deporte de Río Grande, Hernando de Magallanes de El Porvenir (Chile) y Academia de Río Grande.