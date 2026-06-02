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Puerto Santa Cruz será escenario de una destacada actividad deportiva en 2026 con la realización de la Clínica de Vóley “Vóley entre saltos, sueños y montañas”, una iniciativa que busca promover el desarrollo de esta disciplina en la región y acercar a los jóvenes a experiencias de formación junto a referentes del deporte nacional e internacional.

La clínica se llevará a cabo los días 6 y 7 de junio y estará dirigida a chicos y chicas desde los 13 años, ofreciendo entrenamientos específicos, actividades recreativas, espacios de aprendizaje y propuestas para toda la familia. Además, los organizadores anunciaron sorteos, regalos, exhibiciones de mini vóley, participación de stands y encuentros especiales con los asistentes.

Uno de los principales atractivos del evento será la presencia de Leandro Omar Calvo, jugador profesional argentino con una destacada trayectoria tanto en el país como en Europa. Nacido el 4 de abril de 2000 en San Vicente, Misiones, y con sus inicios deportivos en Puerto Santa Cruz, Calvo se ha convertido en un referente para las nuevas generaciones del vóley argentino.

Actualmente integra las filas del VK Jihostroj de la Extraliga de República Checa, luego de haber defendido los colores del CV Manacor en la Superliga Española. En Argentina, también vistió las camisetas de UPCN Vóley, uno de los clubes más importantes del país, y Ferro Carril Oeste, institución en la que desarrolla gran parte de su actividad competitiva durante la temporada nacional.

Su recorrido incluye además participaciones con la Selección Argentina, destacándose como subcampeón en el Clasificatorio Sudamericano Sub 23 disputado en Chile en 2022 y obteniendo el subcampeonato en la Copa América 2025.

Desde la organización señalaron que la clínica busca combinar el perfeccionamiento técnico con valores fundamentales del deporte como el esfuerzo, la perseverancia y el trabajo en equipo. El objetivo es brindar una experiencia integral para jugadores, entrenadores y familias, fortaleciendo el crecimiento del vóley en la provincia de Santa Cruz.

Con cupos limitados y una importante expectativa entre deportistas de la región, la Clínica de Vóley 2026 promete convertirse en uno de los eventos más relevantes del calendario deportivo local, ofreciendo una oportunidad única para aprender junto a un jugador que ha logrado proyectar su carrera desde Santa Cruz hacia las principales competencias internacionales.