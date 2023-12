Pumas, del DT argentino Mohamed, le ganó a Guadalajara y avanzó a las semifinales en México

Pumas UNAM, dirigido por el entrenador argentino Antonio Mohamed, venció por 3 a 0 al Guadalajara en el Estadio Olímpico Universitario y avanzó a las semifinales del torneo Apertura de México.

En el cotejo de ida, jugado el viernes, Guadalajara había ganado por 1 a 0, haciendo que el marcador global sea de 3 a 1.

Los goles que le dieron la clasificación a las semifinales a los “Auriazules”, en los cuartos de final, los anotaron Antonio Briseño, en contra, (14m. PT), César Huerta, de penal, (18m. PT) y el uruguayo Gabriel Fernández sentenció el partido (19m. ST).

En el equipo de Mohamed, Lisandro Magallán y Eduardo Salvio -ambos ex Boca Juniors- fueron titulares.

Por su parte, Gustavo Del Prete (ex Estudiantes (LP)) y Juan Dinenno (ex Temperley y Racing Club) ocuparon un lugar en el banco de suplentes y solo este último sumó algunos minutos en la última parte del encuentro.

Los otros dos equipos ya clasificados a las semifinales del torneo son el América de México, del argentino Leonardo Suárez, y Atlético San Luis, de Mateo Klimowicz.

En la madrugada argentina de este Tigres UANL – Puebla se enfrentaban por el último cotejo de los cuartos de final. En la ida empataron 2 a 2

(Télam)