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En una final épica las chicas de Punta Arenas Hockey se quedaron con el Campeonato Nacional de Clubes “B” en la ciudad de Bariloche luego de remontar un 0-4 contra el equipo Ushuaia Rugby Club.

El certamen, que contó con la participación de cinco equipos de la Asociación Santacruceña de Hockey, tuvo al equipo Tercer Tiempo de Río Gallegos como protagonista de una de las semifinales. Las dirigidas por Sabrina Franciscovic cayeron en esa instancia con las chicas de Ushuaia pero logaron vencer a San Esteban de Bariloche 10 tantos contra 1 y de esa forma se quedaron con la 3° posición.

El equipo Tercer Tiempo de Río Gallegos finalizó en la 3° posición.

Cabe destacar que todos los premios individuales se los llevaron jugadoras de los equipos de la Asociación Santacruceña. El premio a la goleadora del torneo fue para Arantza Beltrán de Punta Arenas, que cosechó 31 goles. El premio a la mejor arquera se lo llevó Gala Vargas de Tercer Tiempo. Mejor jugadora resultó otra vez Arantza Beltrán de Punta Arenas y la mejor jugadora de la final también fue para una de las jugadoras del equipo trasandino, Simone Willemsen.

Gala Vargas de Tercer Tiempo fue premiada como mejor arquera del campeonato.

De esta forma, las posiciones finales quedaron dispuestas de la siguiente manera: 1° Punta Arenas Hockey Club; 2° Ushuaia Rugby Club; 3° Tercer Tiempo; 4° San Esteban de Bariloche; 5° San Jorge de Caleta Olivia; 6° Club Amigos Hockey Club de Caleta Olivia; 7° Santa Lucía Golf Club de Comodoro Rivadavia; 8° Vuriclub de Bariloche; 9° Escuela Municipal de Bariloche; 10° Ferro de Puerto Deseado; 11° Pehuenes de Bariloche.

Arantza Beltrán de Punta Arenas Hockey fue la goleadora del torneo.

Simone Willemsen fue la jugadora más destacada de la final.