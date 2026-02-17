Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Con la participación del gobierno local y del Magallanes Lawn, se realizará en la ciudad de Punta Arenas (Chile) el Primer Torneo Patagónico de Tenis en las canchas de la calle mardones, con entrada gratuita y abierta a toda la comunidad.

El mismo se llevará a cabo del 20 al 26 de abril del corriente año, y se pretende que participen unos 120 tenistas de toda la región argentina y chilena, lo que involucra a Río Gallegos, Coyhaike, y visitas de Santiago (capital), mas los jugadores de Punta Arenas, en un torneo de especiales características.

Torneos similares se han desarrollado en Río Gallegos organizados por el Río Gallegos Tenis Club, pero es la primera vez que en Punta Arenas se toma una medida de esta naturaleza, dado que si bien durante muchos años e ha compartido con la gente del Río Gallegos Tenis Club en un intercambio anual que tiene muchos años de existencia, es la primera vez que los chilenos organizan un torneo de esta importancia regional.