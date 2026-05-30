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Con un emocionante partido arrancó la actividad de la primera división del futsal doméstico. El encuentro lo animaron SDC Patagonia y Unión Santacruceña, con victoria para el primero por 5-4.

En el segundo encuentro, el gran candidato de este torneo Opción Joven demolió 8 a 0 a Paso a Paso. Más tarde, El Tehuelche, otro equipo con aspiraciones reales por el título, empató 2 a 2 con Eva Perón.

En otro encuentro cargado de goles, el 240 F.C. venció a Deportivo Masía por 7 a 4. Más tarde, Evita Futsal se impuso 4 a 2 a La Academia. Cerraron la primera fecha de la “A” Qatar 22, otro de los serios candidatos al título, y Deportivo Caseros. La victoria se la llevaron los “Qataríes” por 5 a 3.

Desde el Departamento de Futsal de la Liga Sur anunciaron que este fin de semana no habrá actividad para la Primera “A” por lo que todas las miradas estáran puestas en la segunda categoría que comienza este sábado por la noche tal como informó La Opinión Austral en su web.