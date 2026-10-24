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La Primera B del futsal AFA ya tiene definidos los cruces de octavos de final, una instancia que se disputará entre este sábado 24 y el domingo 25 de octubre, con encuentros programados en tres escenarios deportivos.

La actividad comenzará este sábado en el gimnasio 17 de Octubre, donde Boxing se enfrentará a Guardianes desde las 18 horas. Posteriormente, a partir de las 19:30, La Kuadra se medirá ante Atlético Federal en el segundo encuentro de la jornada.

La programación continuará el domingo en el gimnasio Eva Perón. Desde las 18 horas, Cagliari “A” se enfrentará a UTN, mientras que a las 19:30 será el turno del cruce entre Unión Santacruceña “B” y Olimpia, en busca de avanzar a la siguiente instancia del certamen.

Por su parte, el gimnasio Hispano Americano también será escenario de la jornada dominical. Allí, Warriors y Chicago FC se medirán a partir de las 18:30 horas, mientras que el último encuentro de los octavos de final tendrá como protagonistas a Cagliari “B” y La Ruta, desde las 22:30.

En paralelo, Argentinos del Sur y SIPGER ya tienen asegurado su lugar en los cuartos de final, instancia a la que clasificaron directamente y en la que aguardarán la definición de los cruces para conocer sus rivales.

De esta manera, la Primera B del futsal AFA afrontará un fin de semana clave, con seis partidos que definirán nuevos clasificados y marcarán el camino hacia los cuartos de final, en una etapa decisiva para los equipos que mantienen sus aspiraciones de seguir avanzando en el torneo.