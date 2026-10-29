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El fútbol patagónico tendrá una nueva oportunidad para mostrar su talento. El Atlético Boxing Club avanza en la organización de una gira de captación de Racing Club por la región, prevista para el próximo mes de noviembre, con el objetivo de acercar a niños y jóvenes futbolistas la posibilidad de ser observados por una de las instituciones más importantes del fútbol argentino.

La iniciativa tomó impulso tras una reunión mantenida en Buenos Aires por el presidente del Boxing Club, Leo Mata, con integrantes del Departamento de Captación de Fútbol Juvenil e Infantil de Racing: Carlos Lemma, Diego Loscri y Juan Ramón “El Lagarto” Fleita.

Durante el encuentro se avanzó en los detalles de una recorrida que contempla la presencia de representantes del área de captación de la Academia en diferentes puntos de la Patagonia, con jornadas de pruebas destinadas a detectar nuevos talentos.

En principio, las evaluaciones se llevarán adelante en las instalaciones del Atlético Boxing Club, en Río Gallegos, y en Racing de Puerto San Julián. Además, existe la posibilidad de ampliar el recorrido hacia Caleta Olivia y Comodoro Rivadavia, lo que permitiría extender el alcance de la convocatoria a futbolistas de distintas localidades de Santa Cruz y Chubut.

De concretarse el itinerario previsto, la gira representará una importante oportunidad para que chicos de la región puedan exhibir sus condiciones ante captadores de Racing Club, acercándose a la posibilidad de dar un paso hacia el fútbol formativo de una institución con una reconocida trayectoria en el desarrollo de juveniles.

Desde el Atlético Boxing Club continúan trabajando para generar vínculos institucionales y nuevas oportunidades de crecimiento para los deportistas de la provincia. En ese camino, esta iniciativa vuelve a poner en valor la importancia de la articulación entre clubes para acercar posibilidades concretas a los jóvenes talentos del interior del país.