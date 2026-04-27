Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La asamblea Ordinaria del Club Talleres de Río Gallegos eligió como nuevo9 presidente a Raúl Osvaldo Alberoni, quien así suplanta a quien fuera la máxima autoridad de la entidad su hijo Ivan Alejandro Alberoni por el período 2026/2029, acompañado por un grupo de socios que participaron de la reunión que tuvo lugar el pasado viernes.

La nueva directiva que se hace cargo del club lleva como secretaria a Pamela Mancini y como tesorero al anterior presidente Ivan Alejandro Alberoni y como vocales titulares Raúl Rios Arteaga, Javier Rodríguez, Mauricio Mansilla y como suplentes Edhit Mollica, Andrea Alberoni y Matías Tanarro, mientras que en la Comisión Revisora de Cuentas aparece como titulares Estela Maris Navarro y Luciana Belén Mansilla y como suplentes Araceli Fernández y Carolina Tanarro.

Destacada actuación de la entidad que en pocos años se ha hecho muy fuerte en el fútbol infantil y hoy ya disputando la cuarta división de la Liga de Fútbol Sur con especiales resultados, por lo que lo que nació como un esfuerzo familiar, hoy esta afianzado en el fútbol local y también de la región, a tal punto que cuenta con una entidad subsidiaria jugando en el torneo de El Calafate.

Raúl Alberoni quien es un reconocido y respetable comerciante y empresario de la ciudad, seguirá trabajando seguramente con la expansión del club en el fútbol local y regional mientras que amplían el trabajo de su sede social que ya cuenta con importantes instalaciones en Río Gallegos en la búsqueda de un lugar preponderante en el deporte local y regional.