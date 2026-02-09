Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El jugador Raúl Oscar Becerra, oriundo de Río Gallegos que hizo sus primeros pasos en el Hispano Americano, anunció su retiro del fútbol profesional, jugando para el Deportivo Cuenca de Ecuador donde milita desde 2022, luego de haber pasado por varias instituciones y recorrer varios países del mundo.

Raúl Becerra se inició en Hispano y luego de jugar en su club, pasó a integrar el plantel de Boca Río Gallegos en 2009, terminando luego en Huracán de Tres Arroyos en su primera incursión fuera de su ciudad, pero en Boca marcó varios goles a tal punto que en esa época tuvo como récord 18 goles en 66 partidos, por lo que en 2011 pasaría a Almagro a jugar en la B Metropolitana y a posteriori en 2012 integró Universidad de Chile.

Luego jugaría nuevamente en la Argentina integrando el equipo de Nueva Chicago debutando contra Aldosivi a quien les marcó su primer gol y luego en 2013 será convocado por Carusso Lombardi para integrar el plantel de Argentino Junior.

Entre otros clubes Raúl Becerra jugó en 2021 en Bangladesh en el “Bashurdhara kings” donde logró otro torneo y finalmente a partir de 2022 integró el deportivo Cuenca de Ecuador, donde se mantiene hasta la fecha anunciando definitivamente su retiro del fútbol profesional.