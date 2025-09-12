Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Con inmensa satisfacción serán agasajados los jugadores del plantel sub 18 de Racing Club que resultaron subcampeones del mundo al perder con el Barcelona por uno a cero, ya de vuelta en la ciudad de Buenos Aires.

El equipo será reconocido en el entretiempo del partido que se jugará con San Lorenzo en el Cilindro de Avellaneda donde el equipo de Tita recibirá el saludo de la gente de Racing con la alegría de haber sumado a la hinchada del club que los tiene ahora como los ídolos juveniles.

Entre ellos esta Benicio Romero el arquero de Río Gallegos que se hizo en el Atlético Boxing Club y que recibirá también los halagos y el reconocimiento de la gente de Racing, por lo que los galleguenses se siente también satisfechos y conformes con lo hecho por uno de sus hijos predilectos en el fútbol nacional.