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La actividad se llevó adelante bajo la supervisión de las autoridades técnicas de la disciplina, con la participación del profesor Furriol (6.º Dan) y del profesor Héctor Fabián Camporro (5.º Dan), quienes estuvieron a cargo del control y pesaje oficial de los competidores, además de coordinar el desarrollo de los encuentros en un marco de transparencia, organización y profesionalismo.

El certamen volvió a poner de manifiesto el crecimiento sostenido que viene experimentando el Karate-Do en Río Gallegos, fruto del trabajo constante que desarrollan los distintos espacios de formación pertenecientes a la Asociación Shotoyuku Santa Cruz (ASYSC).

La competencia contó con representantes del Atlético Boxing Club, Dojo Samurai, Club Independiente, Club Boca Río Gallegos, Dojo Furriol y el Centro de Empleados de Comercio, instituciones que continúan fortaleciendo el nivel deportivo y formativo.

A lo largo de toda la jornada, familiares, compañeros y simpatizantes acompañaron a los participantes, generando un excelente marco de público y respaldando el desempeño de los jóvenes karatecas que buscaron su lugar en la próxima instancia de los Juegos Evita.

Tras la finalización de las competencias, quedaron definidos los representantes de Río Gallegos para la etapa provincial. En Kumite femenino clasificaron Jazmín Aldana Márquez Ocampo en la categoría hasta 54 kilogramos, Constanza Abigail Pachilla en hasta 61 kilogramos y Morena Valentina Muñoz en más de 61 kilogramos.

En Kata femenino obtuvo la clasificación Izana Irene Aquino. Por su parte, en Kumite masculino lograron su lugar Ignacio Michelini en hasta 63 kilogramos y Santino Cejas en más de 70 kilogramos, mientras que en Kata masculino clasificó Santino Báez.

Con los nombres ya definidos, los atletas comenzarán una nueva etapa de preparación con vistas a la competencia provincial, donde buscarán representar de la mejor manera a la ciudad y continuar avanzando en el camino hacia las instancias superiores de los Juegos Evita 2026.